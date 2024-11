Isa Pantoja ha valorado adoptar un niño con Asraf Beno: "Me encantaría y a él también"

La exconcursante de 'GH VIP' ha revelado que ella y Asraf Beno se han planteado adoptar un hijo

Isa Pantoja ha cumplido un sueño muy anhelado por ella y Asraf Beno. La exconcursante de 'GH VIP' está esperando su segundo hijo, el primero en común para su marido. Lo suyo ha sido muy rápido. Lo estaban buscando, pero no esperaban que tan pronto. La hija de Isabel Pantoja habría valorado la opción de adoptar, aunque ahora se ha llevado esta noticia que no esperaba tan pronto. Así lo ha contado en una entrevista exclusiva para la revista 'Lecturas'.

La prima de Anabel Pantoja ha querido hacer algunas aclaraciones respecto a este tema y también acerca de su segundo embarazo. En primer lugar, este bebé no viene para mitigar la pena por el fin de la relación con su madre y tampoco era la única opción que tenían en mente Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja había hablado seriamente de la idea de adoptar.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que ha cumplido un sueño, pero que ella también ha contemplado y tiene en mente planes de adoptar junto a Asraf Beno. "Lo pienso un montón de veces, para mí no es una segunda opción, antes de quedarme embarazada pensé que no me importaría adoptarlo".

Tras hacer esta revelación y ser muy sensible porque es un tema que le toca de cerca, Isa Pantoja sabe y es consciente que este es un procedimiento largo para el que hay que pasar exámenes psicológicos. Sin embargo, esta no es una opción que descartan ella y Asraf, aunque ahora les haya sorprendido un esperado embarazo.

En mi primer embarazo nadie me dio la enhorabuena. Quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti

"Me encantaría y a Asraf también", ha confesado la influencer acerca de un tema del que también ha hablado con su hijo Albertito. Isa Pantoja tiene claro que el tema de la adopción no es ningún tabú en su casa y que lo mismo que dice con naturalidad que no le importaría adoptar un hijo, también habla acerca de sus orígenes con total naturalidad ante su primogénito.