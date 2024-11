Colate, hundido, llora una pérdida muy dolorosa: "Te has ido muy pronto, como los grandes"

Colate ha recibido un duro golpe tras la última noticia que ha recibido. En pleno momento de máxima tensión que vive con su ex Paulina Rubio , el exconcursante de ' Supervivientes ' llora una pérdida muy dolorosa . A través de su perfil oficial de Instagram lo ha hecho público y se ha desahogado con sus seguidores, confesando que está realmente "conmocionado" por esta muerte.

El exmarido de Paulina Rubio no ha profundizado mucho en los hechos y se ha limitado en expresar lo mucho que le van a echar de menos, el gran hueco que les deja. "Querido, Jose. Te has ido muy pronto y muy joven, como los grandes. Nos has dejado aquí muy tristes y conmocionados", ha comenzado diciendo, totalmente devastado.