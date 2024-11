Irene Rosales se pronuncia sobre una posible reconciliación entre Isa Pantoja y su hermano

Tras la desgarradora confesión de Isa sobre su hermano, y tras conocerse que la colaboradora de 'Vamos a ver' está embarazada de su segundogénito , el cantante de 'Quítate el top' ha asegurado en el podcast presentado por Xuso Jones y Ana Brito no tener "nada en contra" de ella y estar dispuesto a que se produzca "en un futuro no muy lejano" un encuentro entre ambos para así poder "arreglar" sus "diferencias".

"Yo ahí no voy a entrar, eso es cosa de ellos y yo me mantengo totalmente al margen, pero respeto la opinión de Kiko cien por cien, por supuesto", señala la cuñada de Isa, que de forma reitera manifiesta no querer hablar de la guerra que desde hace años enfrenta a los dos hermanos. "Yo me mantengo al margen. Yo tengo ya muchos líos en mi cabeza y en todo lo que tengo que... Como yo diga una cosita, al final...", asegura.