Susana Molina comunica, muy ilusionada, una feliz noticia: "No me lo creo"

Lleva años trabajando en este proyecto , pero, por unas cosas o por otras, terminaba truncándose. Ahora que por fin ha visto la luz, Susana Bicho - como se hace llamar en las redes sociales- ha explicado por qué no ha podido estrenar esta nueva forma de negocio ... hasta hoy. "Todavía no me lo creo", ha reconocido la que fuera pareja de Gonzalo Montoya , con quien rompió tras su paso por la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Susana Molina estrena podcast. Y lo hace con una idea completamente reformulada a lo que tenía en mente hace ya tres años. Se llama 'La sobremesa' y la influencer da el pistoletazo de salida con dos invitadas de excepción: Adara Molinero y Melyssa Pinto. "He unido todo lo que me gusta en este proyecto y la verdad es que no puedo estar más orgullosa. Me encanta cómo se ve, los temas, los invitados… La espera ha merecido la pena", ha reflexiona la comunicadora.