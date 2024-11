Pero sus seguidores parece que no se lo han tomado con la misma gracia , pues se han echado las manos a la cabeza al ver que la influencer apuesta por "alimentar a su hija con una maquina en lugar de darle el pecho". "Yo te recomiendo la lactancia materna, fin" o "mejor que la leche materna no hay ninguna" , le recuerda otra madre. Pero los comentarios que ha recibido de este tipo son infinitos. Tantos, que la colaboradora de televisión ha estallado y se ha defendido en un comunicado emitido en sus redes sociales.

"Hemos recibido unas críticas brutales , como de costumbre. Primero, que si comercializo antes de que nazca mi hija... cuando no he cobrado por ese vídeo. Luego, que vaya ejemplo de padres. Y lo siguiente ha sido que qué tristeza es usar esa máquina en vez de dar el pecho. Algunas habéis sido respetuosas, pero hay otras madres que han soltado unas perlitas que parecen las mejores madres del mundo por dar el pecho y las que no lo damos somos menos ", se ha lamentado la sobrina de Isabel Pantoja, haciendo pública su decisión sobre la lactancia materna .

"Este es un tema muy personal y, por supuesto, una decisión con una serie de motivos y circunstancias de cada madre. Os pediría que me dejaseis en paz antes de dar a luz porque mi embarazo, mi parto o cómo voy a alimentar a mi bebé es mi asunto, y ya por eso no voy a ser peor o mejor madre que nadie. Me encanta escuchar vuestros casos y experiencias, pero no juzgarme", ha zanjado Anabel Pantoja tras las críticas por apostar por esta novedosa máquina para alimentar a su hija en lugar de la lactancia materna.