Anabel Pantoja aclara quién le acompañará en el parto: "Lo voy a necesitar como mi sangre"

Anabel Pantoja aclara qué relación tiene con Isabel Pantoja tras los rumores de distanciamiento

Anabel Pantoja ha aclarado quién le acompañará en el parto. La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre el momento de dar a luz a su hija, en común con David Rodríguez, y ha explicado quién quiere que esté junto a ella en este momento tan importante, que le cambiará la vida para siempre.

La influencer ya cuenta los días para que su 'sevillana' llegue al mundo. Y la hija de Merchi no hace otra cosa que pensar en el momento paritorio. Para ello, la colaboradora de televisión ha dado sus respectivas clases de preparación de parto para dar a luz a la pequeña.

Le han ido "muy bien", cuenta en el reportaje que ha dado para 'Lecturas'. "Te motiva mucho a la hora de mentalizarte de que no vas a sufrir. Ya sé los ejercicios que tengo que hacer, pero no quiero saber más nada. Voy a vivir a lo mío. Si me pongo a escuchar lo que pasó a otras, me agobio" ha reconocido la creadora de contenido, que le dio este mismo consejo a Isa Pantoja cuando habló con ella por teléfono al enterarse la noticia de su embarazo.

El acompañante de Anabel Pantoja en el parto

"No tengo miedo al parto, no sé lo que me va a pasar", ha reflexionado la que fuera concursante de 'Supervivientes'. En lo que respecta a quién le acompañará en ese momento crucial de su vida, Anabel Pantoja lo tiene claro: "David entrará. Lo voy a necesitar como mi sangre, para calmarme. También para que él viva el nacimiento de su hija. Lo quiero grabar con una camarita para tenerlo de recuerdo".

Unas declaraciones con las que la sobrina de Isabel Pantoja deja claro lo fundamental que es su pareja en su vida, que le ayuda a estabilizarse en los momentos más tensos. De ahí que le vaya a necesitar en ese momento para "calmarse" y regular sus nervios antes de, por fin, poder estrechar entre sus brazos a su primera hija.

En estos últimos días, se ha hablado de que precisamente David Rodríguez podría haber sido el motivo del distanciamiento con Isabel Pantoja. En esta misma entrevista, Anabel Pantoja ha aclarado qué tipo de relación ha mantenido con su tía durante el embarazo. Aunque dice que todo ha sido "normal" y que "genial", sí que confirma que ella se siente "un poco más lejos", pero que siempre "ha respondido" cuando la han necesitado.