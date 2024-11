Mayka Rivera emite un comunicado tras la detención de su novio por presunta pertenencia a "los narcos del cielo"

"Quiero tomar un momento para hablar debido a la reciente situación que ha salido a la luz y que me está afectando profundamente ", dice la también exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' a través de un comunicado que ha querido publicar en redes sociales tras salir a la luz la detención de Mansur Mohamed Ben Barka Heredia, que según el citado medio ya contaba con antecedentes de narcotráfico.

"Entiendo que la curiosidad puede llevar a muchas preguntas y especulaciones, pero os pido de corazón que muestren empatía y respeto, ya que me están llegando muchos mensajes hirientes y sin fundamento con el único fin de hacerme daño", dice mientras se desmarca por completo de las actividades delictivas con las que se está relacionando a su pareja.

"Estoy absolutamente al margen de todas las actividades que se hayan podido atribuir en los medios a mi pareja (que no soy yo)", señala mientras comunica que piensa "mantenerme al margen" y creer "en la presunción de inocencia" de su pareja "hasta que no haya una resolución firme".

"Todos sabéis a lo que me dedico y este último año he estado en varios realities, además de las redes sociales, que es mi trabajo desde hace 4 años y medio. Gracias a todos los que me estáis demostrando vuestro apoyo y ánimo y a los que entendéis que es una situación difícil. Un abrazo a todos.