Noemí Salazar recibe un aluvión de críticas por "sexualizar a su hija de 10 años": "Es una niña"

Las redes estallan contra Noemí Salazar por el vestido que puso a su hija Mimi en su 10º cumpleaños

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha sido acusada de "sexualizar a la niña con su ropa"

Raquel Salazar aclara si su hijo Carlitos sigue siendo novio de Coral tras los rumores de ruptura

Noemí Salazar ha decidido compartir al detalle los vestidos a juego que lucieron ella y su hija Mimi en su fiesta por su 10º cumpleaños. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha compartido un vídeo a través de las redes en el que se puede ver a ambas preparándose para el fiestón de princesa gipsy que organizaron a la niña hace unos días. Lejos de recibir halagos y aplausos, la reina del 'brilli-brilli' ha recibido un aluvión de críticas por "sexualizar a su hija de diez años".

La que fuera miembro de 'Los Gipsy Kings' ha querido presumir de los exclusivos diseños que se hicieron junto a Yael Idrissi. Pero sus conjuntados vestidos, con corsé y pedrería, no han recibido la aprobación de buena parte de los seguidores de Noemí, que piensan que aunque "bonitos", no son acertados; al menos no para "una menor de edad".

Porque a pesar del trabajo y de las horas de confección que hay tras cada una de las piezas, no son pocos los que opinan que la hija Raquel Salazar se ha equivocado escogiendo un look "demasiado sexy" para Mimi.

"Estáis muy guapas Noemi, y en sí tu contenido me gusta, pero muestras en esta ocasión a la niña vestida como si fuera una adolescente y es solo una niña que cumple 10 años. Seguro que ella estará feliz por estar vestida igual que su madre, pero la expones en redes así, en redes públicas donde depravados hay cientos", le dice un seguidor intentando ser lo más constructivo posible. "Sexualizar a la niña con estas ropas créeme que no ayuda. Mi más sincera opinión, según que tú lo has echo sin maldad alguna, pero recuerda que maldad en redes hay. Y tenemos que proteger a los niños. Saludos", añade.

Comentarios así pueden contarse por decenas junto al post, donde muchos usuarios comentan asegurando que Noemí Salazar quiere "hacer mayor" a su hija "antes de tiempo" o que "le están robando la infancia a esta niña".