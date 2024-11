La entrevista de Raquel Bollo sobre Isa Pantoja le pasa factura: consecuencias inmediatas tras sus polémicas declaraciones

Raquel Bollo reaparece en sus redes tras su polémico paso por 'De viernes'

La madre de Alma Bollo y Manuel Cortés está recibiendo un aluvión de críticas y perdiendo seguidores por sus declaraciones

Isa Pantoja responde de forma contundente a Raquel Bollo: "¿De qué va esta señora?"

Tras su polémica intervención en 'De Viernes' dando su opinión y versión de los hechos acerca de los traumáticos episodios relatados por Isa Pantoja, Raquel Bollo reaparece en sus redes sociales tras varios días de silencio. Refugiándose en su trabajo y en sus nietos, la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha compartido con sus seguidores parte de su día a día. Pero sus declaraciones están teniendo consecuencias y la sevillana no para de recibir demoledoras críticas.

Ni la tierna imagen de Miguel Jr. con un pijama de osito, el paseo que ha dado patinando con Jimena (el bebé de tres meses y la niña de 5 años de su hija Alma), han bastado para que los usuarios de redes se desquiten y carguen contra ella. Y si sus nietos no han ablandado a los internautas, verla colocar papel pintado en una habitación o seleccionando telas en un almacén para su próxima colección de ropa, mucho menos.

"Un remix de un Lunes bien cargadito de trabajo y muuchoo amor", escribe la que fuera colaboradora de 'Sálvame' a través de su cuenta personal de Instagram junto a un carrusel de fotografías y vídeos que, en menos de 24 horas, acumula centenares de comentarios negativos.

"Estaba esperando este momento", escribe una usuaria mientras reacciona a la primera publicación de Raquel Bollo tras su paso por 'De Viernes'. "Te sigo hace tiempo, no soy de comentar nada nunca, pero me decepcionó tanto tú entrevista que dejo de seguirte ¿Cómo puedes hablar así de nadie? Los padres debemos mirar primero hacia dentro, porque tus hijos no son ejemplo de nada... Debemos ser más empáticos", añade.

Esta no es la única seguidora que Raquel ha perdido tras su intervención en el programa de Telecinco. "Otra seguidora menos, lo del viernes NO tiene nombre", le comunica otra persona. "Bye bye, no quiero ni verte", se despide otro, dejando claro que su reaparición televisiva va a pasarle factura a su imagen de influencer.

Además de su propia firma de ropa, Raquel se dedica a las redes sociales, donde en estos momentos, mientras se redacta este artículo, tiene 601.663 seguidores. Gracias a la visibilidad que tiene y al elevado numero de personas que ven su contenido, la sevillana puede cerrar colaboraciones y otros acuerdos con numerosas marcas. Si el alcance de sus publicaciones y su número de seguidores desciende drásticamente (algo que estamos comprobando), podría afectarle también laboral y económicamente hablando.

"Muy poca vergüenza de contar la intimidad de una chica... Que si un parque, que sin protección, etc. ¿Tú hija e hijo qué han hecho? Que sepamos los dos han sido padre y madre también de jovencitos", señala otro influencer recordando que Alma se quedó embarazada al poco tiempo de cumplir 18 años; Manuel tenía 23.

"Cuando tú hablaste de lo tuyo se te creyó. Y nadie había visto nada. Y ahora cuestionas a otra mujer, una niña en su momento solo por quedar bien con su madre, 👅🍑", le escribe otro haciendo referencia a los malos tratos que Raquel denunció haber recibido durante su relación con Chiquetete.