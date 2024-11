Jessica Bueno reacciona a la nueva canción de Luitingo, que podría estar relacionada con su batalla judicial con Jota Peleteiro

Tal y como él mismo ha manifestado en infinidad de ocasiones, la modelo que fuese coronada Miss Sevilla en el año 2009 es su gran musa y fuente de inspiración. Es por ello que no resulta absurdo pensar que Yo sé que puedes está dedicada a la modelo, a la que durante todo el proceso de creación de la canción ha estado dedicando mensajes públicos en la misma dirección. "Sé que a veces sientes que no puedes más", "no estás sola", "eres mi musa", "No la hay más noble y más buena para unos hijos", "Tranquila, eres una guerrera"....