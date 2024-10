Luitingo, a Jessica Bueno en plena batalla con Jota Peleteiro: "Sé que sientes que no puedes más"

"Sé que a veces sientes que no puedes más, pero yo estoy aquí para darte paz. Contigo hasta el fin, hasta el último compás. No hay tristeza que dure si conmigo estás. Eres fuerte aunque no lo veas. En cada lágrima hay belleza que creas. Yo te sostengo, mami, no te caigas. Contigo en las malas, cuando el mundo calla", le recuerda el finalista de 'GH VIP', el programa donde empezó su historia de amor.