Isa Pantoja aclara si considera a algún compañero de la televisión su amigo

Además de trabajar ahora como colaboradora, la mujer de Asraf Beno ha participado en varios realities y ha conocido a mucha gente a lo largo de su trayectoria en la pequeña pantalla. "Yo no he hecho amigos en televisión. No se si se puede, pero yo, desde pequeña, he tenido súper claro que la tele era una cosa de periodistas y paparazis, entonces no he tenido tanta confianza con ellos", ha respondido Isa, que ha querido matizar que es una persona tímida y reservada a la que le cuesta iniciar conversaciones y darse a conocer.