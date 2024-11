Adara Molinero destapa que a su hijo en común con Hugo Sierra "no le gustan los hermanos"

La finalista de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en el que le pregunta a su hijo si quiere tener una hermanita y él confiesa que no le gustan los hermanos

Martín, el hijo de los exconcursantes de 'Gran Hermano', tiene dos hermanos por parte de padre

Adara Molinero defiende la decisión de su hijo en común con Hugo Sierra de hacerse la manicura

Adara Molinero no enseña nunca la cara de su hijo en común con Hugo Sierra en las redes sociales, pero desde hace unas semanas sí que hace vídeos en los que mantiene conversaciones con el pequeño. Así, hace tan solo unos días la exconcursante de 'Gran Hermano' compartía un clip en TikTok en el que Martín, de cinco años, le decía que creía que su trabajo en televisión consistía en "enfadarse y gritar" y ahora ha compartido uno en el que su hijo confiesa que no quiere tener una hermana por parte de madre porque no le "gustan" los hermanos.

Esa confesión se ha producido porque tanto Adara como su madre, Elena Rodríguez, le han preguntado al pequeño si le gustaría ver a su madre casándose y teniendo más hijos. A la pregunta de la boda, el pequeño ha respondido con un tajante: "Claro que no, porque no"; y ante la idea de tener "un hermanito", ha contestado: "Claro que no". Su abuela le daba la razón y era entonces cuando la influencer fantaseaba con tener "una mini Adarita" y hacía reaccionar a su hijo.

"¡No!", comentaba Martín ante esa idea de tener en casa a una hermana pequeña y justificaba su respuesta con un rotundo: "No me gustan los hermanos". "Pero si siempre me pides un perro", le respondía la finalista de 'Supervivientes' sin poder contener las carcajadas. Un vídeo que a muchos les ha parecido graciosísimo pero que a algunos ha extrañado mucho porque el niño ya tiene dos hermanas por parte de padre y les ha parecido sospechoso que diga eso.

Además de Martín, Hugo Sierra es padre de Micaela, una joven de 20 años que vive en Uruguay y que es campeona de natación, fruto de su relación con Leslie Graf, y de Giorgia, una niña de tres años que ahora vive en Madrid porque se ha mudado desde Palma de Mallorca a la capital recientemente junto a su madre, Ivana Icardi.