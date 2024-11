Arantxa de Benito reacciona al comunicado de su hija, Zayra Gutiérrez, sobre su relación

Esos artículos han hecho que la hija mayor de Guti haya emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha estallado contra los medios que han publicado ahora episodios de su pasado familiar y en el que ha aclarado que actualmente tiene una relación fabulosa con su madre: "Decir mentiras y sacar cosas de mi pasado que ahora mismo no tiene nada que ver. Con mi padre siempre he tenido una buena relación, y con Romina también. Y con mi madre también".

"Que hayamos tenido discusiones como todos los padres e hijos del mundo no significa que yo me haya ido a casa de mi abuela o que yo me haya dejado de hablar con mi padre o con mi madre. Antes de decir cualquier información, aseguraos de que sea verdad", ha sentenciado Zayra, visiblemente molesta porque se haya especulado con una mala relación con su madre, pero también con su padre y la pareja actual de este, la modelo argentina Romina Belluscio.