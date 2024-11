Miriam Saavedra sale en defensa de Carlos Lozano por su nuevo estilo de vida

Recientemente, reapareció en un evento en Madrid y explicó que había decidido instalarse definitivamente en su casa de la sierra de Madrid y que allí es feliz cuidando a sus animales. Reiteró que no tiene pareja y que no se siente solo porque está rodeado de sus amigos. Un estilo de vida que ahora Miriam considera que estaría compartiendo si "personas del entorno" del presentador no hubieran interferido en su relación.

Así lo ha confesado en el podcast 'La sala VIP de PD', donde ha salido en defensa de su exnovio: "Yo seguramente estaría ahí, en el campo, que era su sueño, pero gracias a Dios no porque no me gusta nada el campo. Ahora no sé nada de él, pero él está viviendo su vida, soltero, tranquilo... Él supo aprovechar su momento y currar; no es una persona que tenga deudas y él supo invertir su dinero y eso se aplaude, que muchos no terminan así".