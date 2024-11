Sofía Suescun le lanza un zasca a su madre al hablar de sus planes de maternidad

Mientras que Maite está en Navarra y le manda mensajes a Sofía puntualmente a través de Instagram - por ejemplo, hace unos días compartió una foto de su madre de joven para resaltar su parecido con su hija -, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no quiere hablar mucho más del tema y se ha mostrado cerrada a un acercamiento solo porque se acerquen las fechas navideñas .

"Las Navidades para mí no significan un momento en el que tenga que tomar decisiones, no espero ningún momento para dar cualquier paso. Los pasos que uno da en la vida tienen que fluir y no esperar a un momento para dar cualquier paso en concreto para hacerlo", ha comentado la novia de Kiko Jiménez, que no ha contestado directamente a la pregunta de si cree que en algún momento le va a apetecer retomar la relación con su madre.