Violeta Mangriñán cuenta cómo fue la fiesta en la que coincidieron Omar Montes e Isa Pantoja

Violeta Mangriñán es amiga del cantante de 'La Sevillana' y estuvo en el polémico cumpleaños de Isabel Pantoja en 2019

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado detalles de lo que recuerda acerca de aquella fiesta celebrada en Cantora

Omar Montes reacciona al testimonio desgarrador de Isa Pantoja y al famoso episodio del cumpleaños

En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de lo que Isa Pantoja ha vivido en Cantora durante su adolescencia, pero también ya como adulta para comprender cómo era su relación con Isabel Pantoja. Uno de los episodios que han vuelto a ponerse sobre la mesa es el del cumpleaños que la tonadillera celebró en Cantora en 2019 y en el que coincidió la exconcursante de 'Supervivientes 2015' con su exnovio, Omar Montes.

La razón por la que se ha recordado este episodio es porque muchos colaboradores consideran que es una muestra más del poco tacto y la escasa empatía que la cantante de 'Marinero de luces' ha demostrado tener con su hija, ya que la colaboradora de 'Vamos a ver' no sabía que en esa fiesta iba a estar su expareja y ella acudía junto a su novio de entonces y ahora marido, Asraf Beno.

También se ha hablado mucho de ese episodio porque Raquel Bollo aseguró en su entrevista en '¡De viernes!' que no fue desagradable para Isa aquel reencuentro con su ex porque ella la vio "bailar y disfrutar como toda la juventud" y tener un trato normal e, incluso, bueno con el cantante de 'La Sevillana'; es más, llegó a contar que esa fiesta solo quedó empañada porque hubo una discusión entre Isa y Asraf porque él no vio con buenos ojos que estuviera Omar en la fiesta y que hubiera tan buen rollo.

Una de las personas que acudió a aquella fiesta es Violeta Mangriñán, a la que ahora le han preguntado en un evento de GHD - en el que se ha presentado con el mismo vestido que Ana Peleteiro - por los detalles que recuerda de esa fiesta. La dueña de Maison Matcha ha revelado que no tiene problema en hablar del tema, pero que cree que no tiene nada qué decir porque hace muchos años que no ve a Isabel Pantoja, con la que coincidió en 'Supervivientes 2019'.

"No me gusta opinar sobre vidas ajenas, así que la noticia bonita es la que ha dado Isa, que es que va a tener un bebé, y eso no quiero mezclarlo con temas familiares que a mí ni me van ni me vienen...", ha declarado ante el micrófono de 'Europa Press', ante el que también ha dicho que ella no tiene un mal recuerdo de aquella fiesta en la que coincidieron su amigo Omar e Isa Pi: "Ese cumpleaños fue genial. Me lo pasé increíble".