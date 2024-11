Las palabras de Alejandra Rubio a su abuela, María Teresa Campos, tras no estar en la entrega de su Medalla de Oro a título póstumo

"Aunque sea póstumo para mí es un orgullo. Mi abuela, ya sabéis. Sabéis que yo siempre la recordaré como la gran profesional que es y para mí mi abuela, sobre todo, y estoy muy contenta de que vayan", ha contado acerca del galardón que recogerán su madre y su tía Carmen Borrego. La influencer se tendrá que conformar con lo que le cuenten de este acto porque ya no se quiere arriesgar a moverse mucho al estar en el octavo mes de su embarazo. "Yo no he podido estar, me da un poco de rabia. No, porque ya no, ya no me puedo ir a ninguna parte. Queda muy poco", ha expresado.