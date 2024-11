Belén Rodríguez revela a quién llamó cuando supo que tenía un tumor en la garganta

También le ha hecho llegar la información a las hermanas Campos, de las que se distanció hace unos años pese a haber sido siempre como hermanas. "He tenido en cuenta quién iba a reaccionar mal, para no contárselo yo. El tumor lo tengo yo. Entonces no me apetece que haya drama", ha explicado la colaboradora, que ha confirmado también que ha recibido mensajes muy cariñosos tanto de Carmen Borrego como de Terelu Campos .

Quien le ha mostrado igualmente su completo apoyo ha sido Emma García, presentadora de 'Fiesta': "Ha sido el gran descubrimiento de estos dos últimos años. Me he abierto con ella en plató como no me había abierto con nadie en la vida. La llamé, se lo conté y no pudo estar más cariñosa"; y Anabel Pantoja, que coincidió con ella en un programa en el pasado: "También me ha llamado y me ha dicho que lo principal ahora es cuidarme y descansar".