Alba Carrillo habla sin tapujos de su relación con Fonsi Nieto: "Tendría que venir a hablarnos de sexo"

Alba Carrillo ha demostrado de sobra que no tiene pelos en la lengua. La colaboradora de ' Ya es mediodía ' no tiene un buen recuerdo de su matrimonio con el tenista Feliciano López, pero sí que guarda mucho cariño al tiempo que pasó con el expiloto Fonsi Nieto . De él y del tiempo que pasaron juntos ha hablado más sincera que nunca recordando cómo fueron sus inicios de lo que ella misma ha calificado "como una época muy buena".

Al tratar el tema de las primeras veces en el videopodcast 'Nos hemos liado' que presenta junto a Nagore Robles, la que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha dibujado un perfil muy claro de lo que para ella es su ex y el padre de su hijo Lucas. Para Alba Carrillo, Fonsi Nieto no es solo la persona con la que debutó al salir en una portada de revista, sino que también se convirtió en su mejor confidente y ha recalcado ahora de sus inicios que él siempre le hizo reír y que es una persona muy divertida.

Y, aunque la relación de Alba Carillo y Fonsi Nieto ha estado repleta de altibajos, la realidad es que en la actualidad ambos han encontrado un perfecto equilibrio. Ahora son dos buenos amigos después de enterrar el hacha de guerra por el bien de Lucas, su hijo en común que acaba de cumplir once años.

No es la primera vez que Alba Carrillo deja claro que la relación que mantiene con Fonsi Nieto es extraordinaria y que ambos son partícipes de cada avance de su hijo. La propia colaboradora de 'Ya es mediodía' ha acompañado a su hijo para que viera a su padre en las carreras o no ha tenido ningún inconveniente en coincidir con Marta Castro, ex también del piloto y también madre de un hijo suyo, para que los dos hermanos puedan compartir su tiempo.