Ginés Corregüela y Yaiza Martín siguen juntos: su primer plan romántico tras 'Supervivientes'

Durante su jornada de compras, que ha incluido una pausa en una conocida cadena de bollería para merendar, Ginés y Yaiza no se han soltado de la mano, demostrándole al mundo que están muy enamorados y que su relación sigue hacia adelante pese a todas las críticas que se han vertido hacia ella no solo por parte de los espectadores, sino de las familias de ambos, que no aceptan la forma de actuar y de comportarse de la tinerfeña.