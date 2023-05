"No es lo mismo", "No queremos esta compañía", "Ginés, así no", "Has cambiado", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans, que no se esperaban que ahora el tiktoker hiciera su famoso bocadillo acompañado por su nueva novia, Yaiza Martín. Además, han echado en falta a su pavo, Felipe, que siempre se comía "los piquejos" del pan porque también ha cambiado el escenario: el andaluz no ha preparado el bocata en su huerta de Torreperogil, sino en una terraza de Madrid con las Cuatro Torres al fondo.