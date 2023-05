Yaiza Martín se rompe tras hablar con su hermana y su madre: su decisión

“Yo no le tengo miedo a mi hermana, la quiero y punto porque es mi hermana”, decía la hermana de Yaiza Martín

"No voy a cerrar esa puerta de intentar arreglar la situación de mi familia", confesaba Yaiza Martín

La madre de Yaiza Martín dijo que hace ya años que no la cuenta como hija. Es más, se negaba a reconciliarse con ella y pidió a sus hijos que le echaran “tierra en la boca” si lloraba por ella en su entierro. Enfadada, Yaiza dijo haber vivido una infancia muy dura en su casa e hizo insinuaciones sobre su madre, sin embargo, tras unas palabras de su hermana, Yaiza Martín parece haber tomado una decisión…

Las declaraciones de la hermana de Yaiza Martín

“Eran cachetones, no es un maltrato, es una educación severa”, decía Blanca en alusión a las palabras de Yaiza Martín sobre su madre. Además, se mostraba más conciliadora con la exconcursante de ‘Supervivientes’: “Yo no le tengo miedo a mi hermana, la quiero y punto porque es mi hermana”.

Eso sí, dejaba claro que ha sido “desquiciante” e “inquieta” casi desde que nació: “Mi madre y mi hermana estuvieron intentando ir a un psicólogo y fueron con ella para ayudarla, pero acabaron agotadas (…) Enreda la historia y no sabes si estás más loca tú, el psicólogo o ella”.

Blanca cree que esto no terminará “hasta que no saque todo el veneno que lleva dentro” y añadía que su madre no se merece que su hija le haga lo que le está haciendo Yaiza: “Y que insinúe lo que insinúa, menos”.

La decisión de Yaiza Martín

La exconcursante de ‘Supervivientes’ pedía la palabra para comunicar algo. En primer lugar, justificaba lo que dijo de su madre porque fue recién llegada de Honduras y tras ver lo que dijo Benigna de ella. Sin embargo, también intentaba restar importancia a estas declaraciones: “Es algo que tengo anclado y no he superado ni creo que pueda hacerlo, pero sí creo que perdonar y rectificar es de sabios”.

Después de la polémica, Yaiza ha hablado con su hermana y no pudo terminar la conversación porque no la reconoció dados los años que han pasado, tuvo que hacerlo Ginés Corregüela por ella. También ha hablado con su madre y parece querer preservar este acercamiento: “Sigan a ráfagas conmigo, que lo voy a soportar, pero mi madre es mayor y no merece esto porque nos sacó adelante”.

"En la tele no voy a hablar nada que no pueda hablar en mi casa con los míos ¿Que lo hice mal? Sí, también ¿Que ella habló así porque se sintió presionada? No voy a cerrar esa puerta de intentar arreglar la situación de mi familia".

