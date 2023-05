El desconsolado mensaje de Patri Pérez tras conocerse su crisis con Lester Duque: "No estoy bien"

"Hay personas muy retorcidas, que buscan meterse con el físico y, creedme, no tenéis ni idea de cómo puede sentarle eso a la persona que lo lee", ha señalado la canaria, que se ha visto obligada a hablar de su cambio físico y de la fluctuación de su peso en estos últimos tres años . "Mi físico ha cambiado desde que salí de 'La isla de las tentaciones'. Han pasado tres años", ha expresado la joven, que no entiende cómo puede haber gente que quiera herirla con comentarios negativos hacia su cuerpo.

"Hacéis mucho daño", ha reconocido la actual pareja de Lester, que ha batallado mucho para tener una relación sana con su propio físico. Por eso, ahora que se encontraba en un buen momento anímico (gracias a su operación de lipedema), este aluvión de críticas han supuesto una nueva piedra en el camino para ella. "No estoy pasando por un buen momento y leer este tipo de cosas no me hacen bien. En fin, no quiero seguir hablando del tema: a quien no le gusten mis cejas que se ahorren los comentarios porque a la que le tienen que gustar es a mí", ha zanjado la joven.