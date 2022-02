"Por fin ya estoy un poco mejor, ya puedo hablar y vuelvo a ser una persona normal", ha comenzado comentando la enemiga íntima de Marta Peñate visiblemente cansada tras la larguísima intervención. Sin ningún ánimo de edulcorar los dolores de su postoperatorio , la que fuera tentadora de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que no están siendo días nada fáciles.

"Lo he pasado bastante mal, no os voy a mentir. Han sido días muy duros. La operación ha sido bastante larga, estuve nueve horas en quirófano", ha continuado explicando en un hilo de voz apenas audible y tratando de dibujar una sonrisa en su rostro para no preocupar a sus seguidores.