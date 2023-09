A modo de entrevista, Pilar Vidal le pide a su amiga que diga algo, “por favor no tengo palabras, quiero salir”, ha gritado Lydia Lozano con cara de nerviosismo ante este problema. Este es tan solo el episodio 1, como bien marca la periodista en su ‘story’ de Instagram, de todo lo que tiene por venir durante estos días de celebración.

El enlace del año va a dejar muchas anécdotas que contar y tras su problema con el ascensor, Pilar Vidal y Lydia Lozano han conseguido salir ilesas y este susto no ha frenado sus ganas de marcha. Por este motivo han seguido celebrando que Kiko Hernández se casa con una divertida cena en la que ‘la reina del chuminero’ muestra sus pasos prohibidos y sus grandes dotes para el canto y los idiomas. “Episodio 2: baile para la digestión”, ha remarcado la periodista en su publicación.