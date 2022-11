Sabemos Lydia Lozano es un terremoto, una mujer de lo más natural y que si eres invitado en una fiesta suya vivirás una experiencia difícil de olvidar. La colaboradora de ' Sálvame ' no tiene secretos para los demás, sin embargo, cuando se trata de hablar de su marido resulta más comedida... hasta ahora. La periodista ha llegado a 'Nos hemos liado' , el videopodcast presentado por Nagore Robles y Alba Carrillo para poner todo patas arriba. Tanto es así que la inventora del 'chuminero' ha roto un tabú y ha explicado a las presentadoras cómo prepara sus encuentros sexuales con Charly . ¡Todo un espectáculo!

Más suelta que de costumbre, Lydia Lozano ha encontrado en esta visita, el lugar ideal para desahogarse y contar muchas anécdotas de su vida íntima. No se ha limitado a dar consejos o ha contar cómo mantiene la llama de la pasión intacta después de 30 años junto al mismo hombre . No se ha quedado solo en eso. La colaboradora de 'Sálvame' ha sido mucho más explícita y ha empezado a hablar sin reparo de sus encuentros sexuales o cómo ella se prepara para tener citas y siempre sorprender en ellas

"Yo he sido muy vivida", ha comenzado diciendo la periodista acerca de sus artes amatorias para dar posteriormente todavía más detalles con los que ha llegado a escandalizar tanto a Alba Carrillo como a Nagore Robles . De hecho, tanto se le ha soltado la lengua en ese clima de confianza que cuando ha tratado de poner freno, la cosa ya ha sido inútil porque Lydia Lozano ha dado pistas de cómo ella y Charly se ponen más románticos. "Me va a matar" , ha acertado a decir bien que en esta visita al videopodcast la ha liado de verdad haciendo gala al nombre del programa.

Sin ocultar que es muy importante mantener la pasión y el saber sorprender a su pareja, Lydia Lozano es consciente de que esa no es una tarea fácil, pero que ella siempre le pone esfuerzo. También la colaboradora de 'Sálvame' ha hablado de tener complicidad, ser paciente, además de dar algunos tips para que amor no se apague. "Charly nunca me ha visto sentada en el váter", ha dicho divertida, pero es un consejo que ha dado muy en serio a las presentadoras de cómo ella y Charly funcionan.