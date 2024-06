Isabel Hurtado aclara si va a retomar su relación con Ginés Corregüela tras la ruptura con Yaiza Martín

Yaiza Martín, hundida tras romper con Ginés Corregüela, revela el motivo de su separación

Tras la confirmación de la ruptura, se especulaba en redes con la posibilidad de que Isabel Hurtado se reconcilie con el tiktoker

La madre de Miriam Corregüela ha revelado si está dispuesta a volver con el exconcursante de 'Supervivientes'

Fue Miriam Corregüela la primera en confirmar la noticia en las redes sociales: su padre, Ginés Corregüela, y Yaiza Martín ya no están juntos. Una ruptura que pillaba de imprevisto a sus seguidores, que hasta hacía pocos días habían visto a los exconcursantes de 'Supervivientes' presumir de su amor en las redes sociales. Tras unas horas desaparecida tanto de Instagram como de TikTok, la canaria accedía a romper su silencio en 'Fiesta', donde contó que había sido ella la que había tomado la decisión de ponerle fin a la relación.

"El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando", contaba Yaiza en una llamada al programa presentado por Emma García, en el que se rompía completamente al recordar lo feliz que había sido junto al tiktoker, con el que ahora está muy decepcionada porque ha sacado todo el dinero que tenían en una cuenta bancaria que compartían sin avisarla y ha querido monetizar su ruptura.

Era entonces cuando la hija pequeña de Ginés, que no tiene relación con ninguno de ellos, entraba por teléfono también para asegurar que Yaiza no estaba siendo sincera al decir que el entorno del tiktoker había influido en la ruptura: "Yo no soy responsable, los responsables son ellos". Pero esas no son las únicas declaraciones que ha hecho Miriam, que tanto en Instagram como en TikTok ha reiterado que la que fue su madrastra no dice la verdad.

Además, en su cuenta de TikTok ha compartido un vídeo en el que le pide a su madre, Isabel Hurtado, que aclare si quiere retomar su relación con Ginés Corregüela como se especula en las redes sociales. "Quiero decir que estoy muy cansada de que todo el mundo haga comentarios como: 'A Isabel le va a pedir Ginés y va a volver con él'. Lo dije antes, lo digo ahora y lo diré toda la vida: no voy a volver con esa persona que no me ha sabido valorar, que no me ha querido y que no sabe querer porque no me da la gana", ha asegurado la exconcursante de '¡Vaya vacaciones!'.