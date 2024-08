De verse "estupenda, monísima y morenísima" y de no parar de trabajar hasta el último minuto (incluso llegando a ser directora gracias a su nuevo proyecto profesional), Alma Bollo ha empezado a encontrarse muy mal . A todo esto se le suma que se ve "desfigurada", algo que le está pasando factura a todos los niveles.

"Estoy supergorda... ya es todo. Las manos, me duelen. Ayer tenía los ojos hundidos. Estoy fatal. Me encuentro supermal. Necesito explotar ya, estoy agobiadísima. Encima hace mucho calor y no puedo salir a ninguna hora", le ha contado a sus seguidores, con los que se ha sincerado sobre la soledad que siente en esta recta final de su embarazo.