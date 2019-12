Gianmarco 'GH VIP' disfruta de las vacaciones en familia y manda un mensaje a Adara: "Siempre es mi culpa"

La relación entre Gianmarco y Adara está más en 'stand by' que nunca. Después de todos los dimes y diretes que se han lanzado a través de los diferentes programas de televisión, ahora llega el turno de las redes sociales. Y es ahí donde el italiano no ha querido desaprovechar la oportunidad para mostrar lo bien que está pasando las vacaciones en Italia junto a su familia e incluso ha mandado un mensaje que parece ir dirigido a la ganadora de la última edición de ' GH VIP '.

Pero no sólo eso, porque horas después, el italiano realizaba una stories y estalla en directo contra todas las informaciones que se están dando sobre él y su ruptura con la ex gran hermana. “Acabo de llegar a casa porque he estado esquiando con mi familia”, ha comenzado a decir el propio Gianmarco a través de su perfil oficial de Instagram. Pero lejos de que todo quede ahí, fue más concreto y ha querido desmentir todas las informaciones que se están diciendo de él en Twitter: “Estamos en un nivel tan absurdo que no saben qué inventar”.