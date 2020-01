Rocío Carrasco reaparece con cambio de look en casa de Terelu Campos: "Con la tita Ro"

Si Rocío Flores celebraba el 31 de diciembre el fin del año 2019 rodeada de su padre, su hermano, Olga y su hermana , Rocío Carrasco ha sorprendido pasando la Nochevieja este año junto a la que considera su familia: casi todo el clan Campos. Y gracias a una imagen que ha publicado Alejandra Rubio se ha visto a la hija de Rocío Jurado con un impactante cambio de 'look'.

En la instantánea se puede ver como Rocío, peinada con coleta, se ha rapado el lateral de la cabeza. Un 'look' que no nos pilla por sorpresa porque ya se lo pudimos ver en el año 2014. De esta manera tan atrevida, la ex de Antonio David Flores acudía a la cena de Nochevieja de la familia Campos, concretamente a casa de Terelu.