A través de sus historias de Instagram, la ganadora de ‘GH VIP 7’ se ha preguntado a sí misma si algún día podrá tener una etapa de su vida tranquila. “Parece que no es posible. Siempre digo: ‘cuando acabe esto voy a estar tranquila y voy a descansar un poco’. Al final salgo de una cosa y me meto en otra”, ha expresado.

Entre confesión y confesión, la joven también ha explicado que desde que nació su hijo Martín prefiere salir a la calle “sin maquillar y cómoda” y que cada vez es más consciente del cambio que ha dado su forma de pensar desde que es madre. “No es que no me arregle porque no tenga tiempo. Simplemente, no me apetece. Me gusta ir cómoda para ir al parque con mi hijo, correr con él y todas esas cosas”, ha matizado.