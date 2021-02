Fue precisamente durante los ensayos, cuando el físico de la exconcursante de 'GH' no dio más de sí. "De forzar, me rompí el labrum , que es una especie de cartílago que tenemos alrededor del hombre", ha continuado explicando. Concretamente, se trata de un anillo de tejido fibrocartilaginoso que ayuda a mantener el huso del brazo dentro de la cavidad del hombro.

Al acudir a su médico de cabecera, el diagnóstico no fue favorable pues la recomendación era pasar por quirófano. Sin embargo, en ese momento Niedziela se negó en rotundo, pues no quería dejar de actuar en los espectáculos que el Circo Raluy ya tenía programados. Por el contrario, la gimnasta hizo una recuperación de fisioterapia de 60 horas. "No me funcionó. Tuve que dejar de entrenar. Seguí actuando pero fue muy frustrante porque teníamos que quitar cosas. Me dolía demasiado", ha reconocido en tono serio y con el gesto compungido recordando aquellos episodios.