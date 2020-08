Adara Molinero muestra cuánto ha crecido su hijo en común con Hugo Sierra: "Como un marqués"

Hace mucho que no vemos la carita del pequeño Martín (ya que, tras su separación, Adara Molinero y Hugo Sierra acordaron no mostrarle más en las redes sociales). Sin embargo, la ganadora de ‘GH VIP’ no ha dejado de compartir los momentos más entrañables y tiernos que vive junto a su hijo. Desde sus juegos por casa, pasando por las salidas al parque hasta las cosas más rutinarias que junto a un niño pequeño se convierten en las más maravillosas: así de mayor está el hijo de la madrileña.