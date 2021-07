Adele acude a un partido de la NBA y la comparan con Rocío Flores: "Están fusionando en la misma persona"

No es la primera vez que se habla del parecido entre Rocío Flores y la cantante inglesa Adele. Los usuarios de las redes sociales han llenado Twitter de memes cuando han visto a la autora de ‘Someone like you’ aparecer en un partido de la NBA en Phoenix, Arizona. Sus leggins, su abrigo de terciopelo estampado firmado por Vivienne Westwood, sus ojazos verdes o sus mechas rubias han recordado a los fans de la nieta de la más Grande que, aunque no son la misma persona, el parecido físico entre ambas es impresionante.

Durante el encuentro entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, la presencia de la intérprete de ‘Hello’ consiguió que Twitter se llenara de referencias, memes y comentarios entre las similitudes físicas que guarda Adele con la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. “Que me ha salido antes una foto de ella por aquí y pensaba que era Rocío Flores, pero se ve que es Adele”, comentaba una usuaria o “alguien me dice que esta es Rocío Flores y no Adele y me lo creo al 100%”, explicaba otra.