Rocío Flores muestra su cambio físico tras perder 16 kilos: "Estás muy delgada"

Rocío Flores no puede estar más encantada con su cambio físico. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha vuelto de ‘Supervivientes’ con 16 kilos menos y no deja de presumir de su nueva figura a través de sus redes sociales. La nieta de Rocío Jurado, que no se separa de su novio, ha compartido unas impresionantes imágenes que han dejado sin palabras a sus seguidores.

Su bajada de peso no ha pasado desapercibida para sus miles de seguidores, que no han dudado en comentar sus últimas publicaciones con todo tipo de piropos y mensajes de cariño. “Estás genial”, “estás muy delgada”, “guapísima” o “parece que no has recuperado ni un kilo” han sido solo algunos de los miles de comentarios que ha recibido.