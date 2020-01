Aguasantas 'GH' inquieta a sus seguidores con su mensaje: "Dios mío, te necesitamos"

"Oremos por mi abuelo", ha pedido Aguasantas a las más de 20 mil personas que siguen el contenido que ofrece a diario. En la imagen, hemos podido ver la mano de Santi agarrada a la de su abuelo, que se encuentra hospitalizado. “Dios mío, te necesitamos”, ha exclamado visiblemente preocupada. La exconcursante de ' Gran Hermano ' ha decidido por ahora no contar los motivos de este ingreso ni cuál es su estado de gravedad.

La reflexión de Aguasantas 'GH VIP'

A pesar del estado de salud de su abuelo, el otro día Santi confesó a sus seguidores que se encontraba en "una de las mejores etapas de su vida". "Me siento completa con lo que hago, con lo que aprendo y con lo que doy", publicó junto a una foto dónde se dejaba ver de espaldas. "Hay muchas cosas que me hacen falta y que podría llegar a necesitar, pero aprendí que pasaremos la vida necesitando de algo si no valoramos lo que hoy tenemos", reflexionaba.