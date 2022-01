La avalancha de comentarios y muestras de apoyo hacia Aguasantas no han tardado en llegar. La preocupación de su comunidad de seguidores por la pequeña ha sido tal, que la andaluza ha tenido que salir a aclarar que no se trata de su hija, si no de la bebé de dos meses de vida de una buena amiga a la que quiere como si fuese suya: la cantante y artista cordobesa Lya.