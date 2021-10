Ya no se esconden. Hace un par de semanas, Aguasantas y Juan José Peña fueron pillados en actitud cariñosa en las playas de Cádiz. Los ex de Manuel y Alma Cortés Bollo, hijos de Raquel Bollo, han decidido dejar de jugar al despiste. Después del revuelo generado tras conocerse la noticia de que estaban juntos, la exconcursante de 'GH VIP' no ha dudado en compartir en sus redes algunas imágenes de la romántica cita que ha tenido junto a su pareja y sus primeras fotografías juntos.