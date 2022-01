Tras un cúmulo de situaciones y un huracán de emociones que no ha sabido cómo gestionar , la influencer ha creído conveniente que lo mejor para ella es tomarse este tiempo a modo de 'detox' del entorno online. Aunque lo hace con un profundo sentimiento de pena , Aguasantas ha confesado que no se encuentra en su mejor momento anímico y, por ello, lo mejor para ella ahora es desconectar de las redes sociales para tratar de recomponer su vida .

Aunque "no podría contar exactamente cuál es el motivo" de su marcha, Aguasantas ha reconocido que, desde hace algún tiempo, viene arrastrando un "cúmulo de necesidades" que la ha llevado hasta este punto de no retorno. "No puedo estar como me gustaría o como siempre estuve por aquí, con mis penas y alegrías y por eso os digo que necesito retirarme de las redes sociales por un tiempo, el que Dios quiera", ha señalado la actual pareja de Juan José Peña, exnovio de Alma Cortés Bollo.