Lo que nació de manera espontánea el pasado mes de septiembre entre Juan José Peña y Aguasantas Vilches es cada vez más una relación consolidada y la pareja ya no se esconde. El exnovio de Alma Cortés Bollo está decidido a vivir plenamente esta historia de amor con la que fuera concursante de ' GH VIP ' y prueba de ello es que no duda en compartir con ella todo el tiempo libre que tiene y son muchos los detalles con los que trata de sorprender a la exnovia de Manuel Cortés Bollo.

El que fuera el exyerno de Raquel Bollo no ha tenido problema en mostrarse libre y enamorado disfrutando junto a su chica de una merienda con la que ha pretendido alegrar a Santy sus horas más bajas y cuya música que ha acompañado a la instantánea tiene un mensaje muy claro. Con el estribillo que dice "una sola persona atrapada en tu ser" , Juan José Peña ha querido decir a su chica que solo tiene ojos para ella.

Haciendo oídos sordos a las críticas y a los que han dudado de su historia, los dos se han dejado ver juntos merendando tortitas y gofres para endulzar el que está siendo el peor momento personal para Agusantas. De esta manera han vuelto a confirmar que su relación va en serio, aunque por ahora se limiten a no dar declaraciones directas, pero no por ello haya demostraciones. De lo que no hay duda es que están el uno por el otro y que Juan José Peña es un pilar importante ahora en la vida de la exconcursante de 'GH VIP'.