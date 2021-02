Alba Carrillo se encuentra en un momento vital inmejorable. Ha enterrado el hacha de guerra para zanjar problemas del pasado, está completamente centrada en su trabajo y entregada al cuidado de su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Además, la madrileña tiene una larga lista de deseos para cumplir en los próximos meses del año y uno de ellos no ha dejado indiferente a sus seguidores: ser madre de nuevo. Así lo confesó la modelo en el programa de Telecinco en el que habitualmente colabora, ‘Ya es mediodía’.

“Quiero tener más hijos, pero no sé si será sola o acompañada. Ya os diré... Lo mío con Santi va fenomenal, pero quiero decir que la maternidad es una cosa que igual deseo tenerla en solitario ", explicaba la exconcursante de ‘GH VIP’, que mantiene una relación con Santi Burgoa desde hace más de un año.

¿Cómo es el proceso para ser madre biológica en solitario?

En este sentido, las mujeres tienen tres opciones: Fecundación in vitro, Inseminación Artificial, Ovodonación o Diagnóstico Genético Preimplantacional. Una vez realizado el estudio y seleccionada la técnica que se va a realizar, se asigna un donante de semen, teniendo en cuenta las características fenotípicas, el grupo sanguíneo y el test de portadores de enfermedades recesivas.

Anarte matiza que no existe una técnica más demandada o más recomendable que otra, ya que cada mujer es diferente y en cada caso se realiza el tratamiento que corresponda, según su edad y recuento folicular entre otras cosas, pero incide en que cada vez más mujeres recurren a estos tratamientos: “ Cada día es más habitual que mujeres, sin pareja masculina o femenina, quieran embarcarse en la maternidad sin tener un perfil determinado. A día de hoy, tenemos mujeres homosexuales como heterosexuales que deciden dar el paso y asumir la maternidad en solitario”.

Aún así, la especialista asegura que, en general, el perfil de personas que se apuntan a esta aventura es el de mujeres decididas y fuertes , como Carrillo, “con una solvencia económica y en el límite de edad biológica para conseguir la gestación y que, en muchos casos, cuentan con la ayuda de sus familiares más cercanos”. Eso sí, normalmente se trata de mujeres sin pareja, que no es el caso de la modelo.

Apoyo emocional, fundamental en el proceso para ser madre biológica en solitario

Ser madre soltera, desde el punto de vista legal

Cuando un niño nace de una madre soltera, se le otorga automáticamente la custodia exclusiva. "El padre no tiene derecho legal de ver a su hijo sin una orden judicial. Legalmente, no hay presunción de paternidad. Esto significa que, por defecto, no se supone que los padres solteros estén biológicamente relacionados con sus hijos"