Alba Carrillo y Santi Burgoa fueron, durante un tiempo, una de las parejas más seguidas de la televisión. La modelo y el periodista se conocieron en los pasillos de Mediaset, donde pronto surgió el amor. La vida quiso que sus caminos acabaran separándose en septiembre de 2021 después de casi dos años y medio saliendo. No obstante, a pesar de su inesperada ruptura , entre ellos continúa existiendo una excelente relación, tal y como prueba el detalle que ha tenido la colaboradora de 'Ya es mediodía' con su ex el día de su cumpleaños .

El presentador vallisoletano sopla las velas de su 38 cumpleaños . Una fecha muy especial que Alba Carrillo no ha querido dejar pasar y que ha aprovechado para tener con su ex un precioso gesto . A través de sus redes sociales, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha lanzado una bonita y emotiva felicitación a su expareja.

"Estoy súper bien, estoy bien conmigo, en paz, no he sufrido, nos vemos, me llevo bien con él, no es una cosa traumática. No ha sido un horror, sigue mi vida normal", aseguraba la que fuera finalista de 'Supermodelo 2007' hace meses en una entrevista en la que dejaba abierta la posibilidad a una reconciliación. "Nunca se sabe, todo puede pasar, pero ahora nos estamos dando un tiempo, somos familia (…), nos llevamos muy bien y quién sabe, necesitamos relajarnos y respirar un poco", confesaba.