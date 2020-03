Alberto Isla recuerda a su padre fallecido: "Ojalá desde el cielo te sientas orgulloso de mí"

Las conmovedoras palabras del ex de Isa Pantoja a su padre fallecido

El que fuera pareja de Isa Pantoja ha querido homenajear a su padre con una carta de lo más especial, pero muy dura al mismo tiempo. Alberto Isla, que perdió a su padre con tan solo 9 años, no ha podido dejar pasar este día tan especial, el día del padre, para decirle a su progenitor lo orgulloso que está de ser su hijo y lo mucho que le echa de menos.

"Cuántas cosas me gustaría hablar contigo, cuántos consejos que no pudiste darme pero sé que estás a cada segundo que voy creciendo. Sé que siempre estás presente y que desde el cielo nos cuidas", ha comenzado escribiendo el exconconcursante de 'Supervivientes' junto a un retrato de su padre."Es duro crecer sin tenerte físicamente al lado. En muchas ocasiones necesité tus consejos, tu apoyo, tus bromas, tus risas, tu manera de ver la vida".

Además, Alberto también ha querido recordar todo lo que ha aprendido gracias a él. "Me enseñaste a no juzgar a nadie, a ver a todo el mundo por igual. Nadie es más que nadie. Posiblemente mi vida no hubiera sido igual si estuvieras aquí, pero me ha tocado aprender a base de errores y muchos palos", ha continuado escribiendo en la que se ha convertido en una de sus publicaciones más conmovedoras hasta la fecha.

"Ojalá algún día sea la mitad de buena gente que tú porque todo el que te conoce me dice que eras el más bueno del mundo...y si tantos lo dice, no deben estar equivocados", ha reflexionado el ex de Isa P, que le dijo adiós a su padre a los 9 años de edad.

"Qué orgullo es que me digan que soy la viva estampa de mi padre, ¡qué orgullo! Ojalá desde el cielo te sientas orgulloso de mí, igual que yo me siento orgulloso de ser tu hijo. Nos veremos, mientras tanto, no me dejes nunca. Te quiero. Feliz día del padre, papá", ha finalizado el también extronista de 'MyHyV', que ha abierto su corazón para compartir con el mundo esta emotiva carta que sus seguidores no han dudado en aplaudir.

Alberto Isla pide ayuda a sus seguidores para encontrar trabajo