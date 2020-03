Aurah Ruiz rompe a llorar por la salud de su hijo: "Yo nunca he vivido algo así"

España entera está en casa confinada por culpa de la emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus en los últimos días. Una situación extensible a Aurah Ruiz , que ha aprovechado su último vídeo en mtmad para explicar cómo está viviendo esta situación en su hogar. La exconcursante de 'GH' no sólo ha concienciado a todo el mundo de la importancia de no salir, sino que también ha roto a llorar por la salud de su hijo Nyan.

La canaria está muy preocupada por su pequeño. Hay que recordar que el hijo que tiene con Neymar tiene una enfermedad rara e incurable. El futbolista la abandonó cuando el pequeño estaba ingresado y Aurah no se movía de su lado, tal y como ha recordado en este vídeo. "Mi hijo tiene una patología de base y ahí está mi miedo. Vivo con ese miedo porque realmente no sé cómo le puede afectar el coronavirus a mi hijo. Yo nunca he vivido algo así. No puedo parar de llorar porque esta situación cada día me consume más. Realmente no sé cómo le puede afectar a mi hijo", ha comentado con lágrimas en sus ojos.