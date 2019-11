Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, aclara si sus padres la mantienen: "He sido yo la que ha decidido irse de casa"

Sentada en el sofá de su pisito, la 'influencer' se ha sincerado y ha respondido a todas las dudas y cuestiones de sus 'followers'. Una ronda de preguntas que le ha servido para explicar su situación económica. "Mis padres no me ayudan. Yo me pago todo, menos la Universidad, que me la paga mi padre. Tengo 19 años y me ayuda pagando la Universidad, pero el tema casa, comida…no, me lo pago todo yo. He sido yo la que he decidido irme de casa", ha explicado la hija de la colaboradora de 'Viva la Vida'.