María Teresa Campos y su nieta Alejandra Rubio, a ritmo de reguetón: "Domingo con mi abu"

De María Teresa Campos ya no nos puede sorprender casi nada. La periodista que reinventó la forma de hacer televisión en los años 90 ya nos tenía acostumbrados a sus famosos teatrillos, su pasión a la hora de darlo todo con algún que otro invitado en plató y también su manera de dirigirse a cámara sin miedo. Pues bien, ahora la Campos ha vuelto y no lo hace sola. La malagueña ha elegido Instagram y la cuenta de su nieta, Alejandra Rubio, para darlo TODO bailando reguetón. Sí, reguetón: con mucha marcha y sobre el mediodía, "alegría", que diría Leticia Sabater.

Bien de cadera, manos arriba y un desparpajo al que ya nos tenía acostumbrados la mítica presentadora de 'Día a día'. Así, la estrella de la tele no ha tenido ningún problema en disfrutar de la música de Maluma, que es el artista elegido por su Ale, ante todos los seguidores que aglutina ésta en Instagram y que han dejado casi 700 comentarios aplaudiendo la química entre nieta y abuela.

"Domingos con mi Abu. Te quiero", ha escrito Alejandra Rubio junto al vídeo que se ha viralizado y que en menos de 24 horas ha conseguido más de cien mil reproducciones. Pero las imágenes no son solo esas porque la hija de Terelu ha explicado que el próximo vídeo en su canal de 'mtmad', que se publica el viernes, estará dedicado a la familia. "El viernes que viene tenéis un vídeo de este domingo familiar", ha comentado la influencer, augurando todo lo que nos queda por ver de la tarde que disfrutaron en la mansión de María Teresa.

Los amigos de la familia les han puesto muy buena nota a este improvisado baile que, además, ha encantado también a todos los seguidores de la sobrina de Carmen Borrego. Hemos podido leer los aplausos de Kike Calleja, Esperanza Gracia, Diana Navarro, Amor Romeira o Ivonne Reyes, entre otros, quienes han valorado muy bien no sólo la coreografía sino también el tierno abrazo en el que se funden al final del vídeo.

Viral en redes: Todos se sienten reflejados con María Teresa y su nieta bailando reguetón

Pero no sólo los comentarios positivos ejemplifican la buena acogida que ha tenido el vídeo entre abuela y nieta, porque en redes, sobre todo en Twitter, muchos usuarios han querido parodiar su propio "meme" con el baile de las Campos. Otra cosa no, pero... ¿quién no se ha sentido alguna vez como ellas bailando reguetón?