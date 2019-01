Alejandra Rubio se lleva a su madre Terelu y a su familia de fiesta y acaban dándolo todo

telecinco.es

Qué bien ver a Terelu sonreír como lo hizo anoche. Después de pasar un "infierno" por las complicaciones de su doble mastectomía, la presentadora parece estar volviendo poco a poco a su vida normal. Ya comenzó a dar este paso hace unos días cuando retomó su trabajo como colaboradora de 'Sálvame'. Y ahora, para celebrar que todo va por buen camino, su hija Alejandra Rubio se la ha llevado de fiesta junto a su padre, Carmen Borrego, Aless Gibaja o Miriam Saavedra. ¡Eso sí que es darlo todo!

Los stories de Alejandra Rubio han inmortalizado este plan familiar en el que no faltó nadie. Su chico, Lobo, trabaja como DJ en 'Oh My Club', la discoteca de la que es socio Kiko Matamoros. Y ahí que fueron todos (sus suegros incluidos) para ver cómo es una de sus sesiones desde cerca. Terelu Campos, acompañada por Carmen Borrego, estuvo bailando reggaetón en la propia cabina, demostrando una vez más su buen rollo con el novio de su hija.

Ahí también estuvo Alejandro Rubio, exmarido de Terelu y padre de su única hija, posando y haciendo guiños a Ale mientras les grababa en vídeo para su Instagram. Ambos no paraban de sonreír, bailar y entonar los hits de Becky G o C. Tangana codo con codo con su yerno. Aunque no la hayamos visto bailar, en la discoteca también estuvo Carmen Borrego, mano derecha de su hermana en todo este tiempo.

En este planazo no faltaron varios de los íntimos amigos de las Campos, como Aless Gibaja, que no se pierde una salida con Alejandra, o Kike Calleja. Pero un nuevo fichaje ha llamado la atención de las redes. Miriam Saavedra, ganadora de 'GH Vip', fue una de las protagonistas de la noche. Estuvo acompañando a Terelu y Alejandra todo el tiempo. Y si para Lobo su chica es la reina de su vida, la ex de Carlos Lozano es la princesa inca con mayúsculas.

Ale, "el motor" de la vida de Terelu

"Eres muy fuerte, puedes con esto y más y siempre me tendrás. Sigue así, que ya no queda nada", le animó muy emocionada. Terelu, consciente del papel que ha tenido su hija en estos meses, la contestó con lágrimas en los ojos: "Eres el motor de mi vida. Si yo me levanto por la mañana y he podido pelear tanto ha sido porque existes tú". En su reaparición en 'Sábado Deluxe', Alejandra Rubio entró por teléfono para mostrar su apoyo a su madre , le animó muy emocionada. Terelu, consciente del papel que ha tenido su hija en estos meses, la contestó con lágrimas en los ojos:

