Terelu Campos emociona a todos los colaboradores en su vuelta a televisión

Terelu Campos ha vuelto a la televisión después de haber sido sometida a una doble mastectomía. La colaboradora ha emocionado a todo el plató del 'Deluxe' confesando cómo ha superado los momentos más duros, cómo ha vivido estos meses y, sobre todo, para desahogarse delante de toda España.

Temblorosa, con los ojos llorosos y con una emoción desbordada ha llegado Terelu Campos al plató del 'Deluxe'. Un recibimiento como nunca se había visto, con un atronador aplauso que ha hecho que se derrumbe por completo en un mar de lágrimas. Jorge Javier, los colaboradores y, en definitiva, sus amigos le han dado todo el apoyo en esta gran vuelta a la televisión.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista ha sido cuando ha salido el nombre de Mª Teresa Campos, su bastón y su ayuda constante para salir del profundo bache. Cuando Terelu se ha puesto a hablar de su madre se ha venido abajo y ha acabado llorando delante de todos. "Ha sido muy duro verla detrás de un biombo", explicaba con la voz temblorosa. Además, ha afirmado que nunca le ha dejado ver sus heridas porque "no quería que tuviera ese recuerdo".

“No me he recuperado anímicamente, estoy en proceso”, explica con el gesto serio a Jorge Javier. Una de las cosas que más le han dolido a Terelu ha sido cambiar su vida por completo, unas heridas internas que no le han dejado apenas “poder apoyar la espalda”. Dejó el trabajo, no podía apenas moverse y “psicológicamente ha sido demoledor".

“Apostar por seguir viviendo me parece la leche”

Terelu no se ha reservado nada y ha reconocido que ha tenido muchos momentos de debilidad en los que estuvo a punto de tirar la toalla, en la que no sabía si iba a poder seguir su vida como lo estaba haciendo anteriormente. Sin embargo, ha cogido fuerzas de donde algunos no la pueden encontrar y ha tirado para delante: “Todo depende de la mente y apostar por seguir viviendo me parece la leche”.

No ha evitado ningún tipo de tema y cuando ha sido preguntada por la polémica de la entrevista de Carmen Borrego a Mila ha sido muy clara: “No me enfadé con mi hermana, no le veté nada y sólo le dije que yo no hubiese dicho una cosa”. Las dos han dejado bien claro que no hay ningún problema entre ellas y Terelu ha querido dejar explicar que “desconozco lo que mi madre le puso a Mila”, matizando que Mª Teresa Campos no debería haber mandado ese texto. Dejando los rumores atrás, ha finalizado cerrando la polémica: “Mila siempre será mi amiga”.