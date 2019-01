Álex y Fiama 'MyH' anuncian su boda y muestran su increíble pedida de mano

Durante unas vacaciones en Canarias, el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres' ha organizado una pedida de matrimonio sorpresa para formalizar sus planes de boda con Fiama. "Tengo preparada una sorpresa, he venido a Canarias y he conocido a su familia. Estuvimos hablando de casarnos más adelante, pero lo que no sabe es que ya he comprado el 'predrusco' y he hablado con su madre y con su novio para preparar una pedida sorpresa. Sé que le haría mucha ilusión casarnos aquí, pero como no va a poder ser, por lo menos que sea la pedida", ha explicado el extronista de 'MyHyV', mostrando el anillo de compromiso, minutos antes de pedirle matrimonio a Fiama.